В Витебской БСМП открыли обновленный рентген-кабинет

Витебск
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В Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи после модернизации в  травмпункте открыли обновленный рентген-кабинет, оснащенный современным цифровым рентгенологическим аппаратом «Космос-535». Стоимость оборудования — 187 тысяч рублей.

Технические характеристики делают его простым в эксплуатации, удобным для обследования пациентов. Главное преимущество – изображение моментально передается на компьютеры врачу-травматологу и в рентген-кабинет, что позволяет быстрее обрабатывать информацию и давать заключение для дальнейшего лечения.

По словам начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, в больницу закуплен и новый компьютерный томограф. Его планируют ввести в эксплуатацию в начале будущего года.

В 2022 году отечественные рентген-аппараты заработали еще в трех медицинских учреждениях северного региона. Конкретнее, в 4-й поликлинике Витебска, областном детском клиническом центре и областном клиническом специализированном центре.

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