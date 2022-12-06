Как избежать рисков при работе онлайн

Последние несколько лет возрасла привлекательность удаленной работы через интернет. Подобная форма занятости давно перестала быть малооплачиваемой. Работать удаленно удобно, затраты дешевле.

Интернет предлагает много форм заработка. Некоторые приносят спонтанный доход — разовые профессиональные заказы, игровые автоматы бесплатно с бонусами. Однако, многие специалисты выбирают постоянную занятость онлайн в качестве основного источника дохода.

Однако, остаются риски, традиционные для подобной формы занятости. Некоторые риски напрямую связаны с мошенничеством, другие вызваны неумением исполнителей устанавливать правила заказчику.

Потенциальные риски работы в интернете

Мы собрали наиболее частые жалобы исполнителей на опасности онлайн работы.

1. Вымогательство денег.

Первый «красный флажок» — просьбы заплатить до получения гонорара. Без разницы, что предлагается оплатить — достаку рабочего материала, доступ к сервису. Просьба оплаты от заказчика — признак мошенничества.

Так само, избегайте предоставлять финансовую информацию. Для оплаты начисления оплаты достаточно банковской выписки, номера карты, адреса электронного кошелька. Пин-коды, CVV, дата действия карты — информация, которую нельзя разглашать. Не переходите по ссылкам, чтобы «получить деньги» — скорее всего, там их снимут.

2. Задержка оплаты.

Часто случается, после выполнения работы для заказчика все расходы становятся приоритетнее, нежели ваш гонорар. Защитить собственные права возможно несколькими способами. Например, разбить оплату на несколько частей за выполнение различных этапов. Создатели визуальных форм могут пользовать вотермарками, высылая результаты работы без них только после оплаты.

3. Множество правок.

Устанавливать границы — полезно в работе, личной,, общественной жизни. Обговаривайте количество правок до начала выполнения. За дополнительные просьбы изменить что-то — заранее определите денежную доплату.

4. Отсутствие оплаты.

Здесь решения подобны ситуации с задержками. К тому же, рекомендуем оформлять сотрудничество официально — путем подписания договоров, выставления счетов со сроками оплаты. В подобных случаях, возможно будет обратиться в правоохранительные органы за защитой прав.

5. Круглосуточный рабочий день.

Установите границы собственного рабочего дня. В остальное время категорически не отвечайте на звонки, сообщения — о чем предупреждайте заказчиков в начале работы.

Если заказчики постоянно звонят в нерабочее время — рассмотрите возможность завести второй номер для работы. Соглашаясь поработать сверхурочно — не забудьте защитить собственные права, установив завышенную цену услуг.

Преимущества онлайн занятости

Несмотря на риски, онлайн занятость — отличный способ заработка. Правильно выстроив рабочий день, общение с заказчиками — получаете занятость с множеством преимуществ.

Можно работать из любого места . Все, что нужно для выполнения работы — ноутбук, интернет. Для поездок к родителям больше не нужно выделять время из отпуска. Не тратится время, деньги на проезд . Можно больше отдыхать — ужинать с родными, читать книги, гулять, в casino играть во время, не занятое дорогой. Либо брать больше заказов. Можно сотрудничать с несколькими заказчиками . Ненавидите однотипные задачи? Сотрудничайте с разными заказчиками, так наберетесь больше опыта, разнообразите рабочий день. Заработав позитивные отзывы — можно существенно поднять оплату . Не обязательно ждать полгода-год, чтобы попросить повышение.

Как видите, большинство рисков онлайн занятости решаемы. А преимущества выглядят гораздо существеннее.