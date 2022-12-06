Риск — прерогатива мужчин. Так ли это?

С появлением индустрии азартных развлечений принято считать, что их аудитория исключительно мужского пола. По крайней мере, именно так представляется среднестатистический посетитель игрового клуба. Отчасти утверждение верное и с ним долгое время были согласны и сами разработчики игровых автоматов, и владельцы казино. Об этом всегда говорил и ассортимент предлагаемых развлечений, и тематика игровых залов, да даже в качестве рекламы зачастую использовалась привлекательная девушка.

Так действительно было до той поры, пока в нашу жизнь активно не ворвался интернет, а вместе с ними и онлайн развлечения. С тем самых пор различные исследования показывают тенденцию, при которой аудитория азартных игр не то чтобы делиться пополам, но женский пол в ней составляет уже ощутимую долю. Игровые залы стали заняли более нейтральную позицию, рассчитывая охватить и женскую аудиторию, а тот же Лев игровые автоматы сегодня предлагает игровые автоматы и персонально для девушек. К ним можно отнести слот Just Jewels Deluxe, в котором все игровые символы заменены на драгоценные камни, ну а если и он покажется вам недостаточно “женственным”, то рекомендуем обратить внимание на Lady In Red. В этой игре вы сможете ощутить себя солисткой в джазовом ресторан, к которой прикованы все взгляды.

Особенности женской игры

Исследования показали, что женское увлечение азартными играми порой может иметь свои характерные особенности:

По статистике женщины чаще выбирают для игр мобильные устройства и онлайн казино;

Женщины тщательней подходят к выбору игровых автоматов и тематики игр;

Они чаще реагируют на игры, созданные по мотивам фильмов, сериалов и т.д.;

Женщины играют осторожней и бережливей;

В тоже время женщины активнее откликаются на бонусы и различные предложения от казино.

Также отмечается факт, что женщины в азартных играх ищут в первую очередь эмоции и развлечение, поэтому часто предпочитают такие жанры, как бинго, простые игровые слоты, нежели, например, сложные карточные игры, где необходимо иметь должны навык игры. Иными словами — жажда выигрыша отходит на второй план.

Разрушаем стереотипы

Женщины хотят чувствовать себя полноценными игроками и ничего не мешает им это сделать. Она точно также знает, как пользоваться зеркалом, для того чтобы войти в свой любимый игровой клуб, ничуть не хуже разбирается в правилах той или иной азартной игры, а участие в каких-нибудь еженедельных турнирах сегодня давно перестало быть экзотикой. Также ошибочным будет считать, что женщина — это слабый соперник или то, что она выберет для себя исключительно только условный мультяшный розовой игровой автомат. Пожалуй, единственным отличием можно назвать то, что женская аудитория воспринимает игру, как определенный вид развлечений и не более, тогда как мужская аудитория стремиться выиграть деньги. Именно этим обусловлен тот факт, что именно женщины чаще делают свой выбор в пользу бесплатной игры.

Конечно же, все вышесказанное рисует лишь приблизительный портрет среднестатистического игрока женского пола, но одно сегодня понятно без слов — гендерная разница в онлайн развлечениях давно стерта и никто уже не удивляется, увидев за покерным столом хрупкую леди.