У кого дороже: составлен рейтинг потребительской корзины в разных регионах Беларуси

Стоимость набора продуктов на месяц в зависимости от региона может отличаться. Национальный профцентр продолжает ежемесячно мониторить ситуацию с ценами во всех регионах страны с учетом складывающегося в них уровня заработной платы.

Оказалось, самая дорогая потребительская корзина в Минске — 758 рублей.

Практически столько же стоит такой же набор товаров и в Витебске и области — 756 рублей.

А вот дешевле всего такой же набор товаров обойдется в Гомеле — 708 рублей.

В среднем по стране стоимость потребительской корзинки составляет 730 рублей.