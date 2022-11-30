У кого дороже: составлен рейтинг потребительской корзины в разных регионах Беларуси

Беларусь
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Стоимость набора продуктов на месяц в зависимости от региона может отличаться.  Национальный профцентр продолжает ежемесячно мониторить ситуацию с ценами во всех регионах страны с учетом складывающегося в них уровня заработной платы.

Оказалось, самая дорогая потребительская корзина в Минске — 758 рублей.

Практически столько же стоит такой же набор товаров и в Витебске и области — 756 рублей.

А вот дешевле всего такой же набор товаров обойдется в Гомеле — 708 рублей.

В среднем по стране стоимость потребительской корзинки составляет 730 рублей.

Житель Витебска похитил из супермаркета продукты на сумму 600 рублей

беларусь экономика
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