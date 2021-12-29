Где в Витебске можно купить предновогодние продукты по низким ценам

В преддверии Нового года у жителей Витебска появилась уникальная возможность приобрести товары по привлекательной цене. Сеть жестких дискаунтеров «Грошык» предложила в Витебске товары к Новому году по одним из самых низких цен в стране.

Низкие цены действуют на красную рыбу, рулеты, сыры, вареные колбасы, горошек и майонез для «Оливье» и других салатов. Сэкономить можно и на популярных в праздник фруктах, вроде ананасов и мандарин. То же самое касается подарочных наборов бельгийских конфет, шоколада, сгущенки и различных напитков.

Так, докторская колбаса стоит 5,29 руб. за кг, сыровяленая – 17,99, а праздничный мясной рулет – 10,59. Лосось обойдется в 6,99 руб. за 180 г., 100-граммовая банка красной икры – в 12,29, шпротов в масле – в 2,19, а печени трески – в 5,59. Датский сыр с голубой плесенью предлагают по 3,69 руб. за 100 г. А стандартная пачка майонеза для салатов выйдет в 1,45 руб. Из фруктов: мандарины и апельсины отдают по 2,79 руб. за кг, ананасы и гранаты – по 3,89, пишут «Витебские Вести».

Что касается консервов, то банка горошка стоит 1,39 руб., кукурузы – 1,49, а маслин без косточки – 2,09. Есть также ананасовые кольца в сиропе по 3,59 руб. за 565 г. Из сладкого предлагают набор бельгийских конфет из молочного шоколада за 8,79 руб. Рядом – белорусские конфеты по 6,89 руб. за кг. Также по низким ценам доступны европейские напитки, с которыми обычно встречают наступление Нового года.

В Витебске жесткие дискаунтеры работают в четырех местах: на улицах Берестеня, 23-5; Горького Максима, 72; Жесткова, 13 и Правды, 25/1.