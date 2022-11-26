Исключите 5 продуктов из своего рациона и наслаждайтесь безупречной кожей

Стоит знать, что даже, казалось бы, здоровое питание может содержать продукты, негативно влияющие на состояние кожи. Если ваш рацион сбалансирован, а на коже появляются нежелательные «сюрпризы», внимательно изучите свое меню. Если вы не страдаете заболеваниями и не имеете гормональных нарушений, которые объясняли бы возникающие изменения кожи, то источник проблем может скрываться среди продуктов, которые вы едите. Сайт https://womenitems.ru предлагает подборку продуктов, которые следует избегать, чтобы наслаждаться здоровой кожей.

Пять пищевых продуктов, вредных для кожи

1.Сахар – белый или коричневый рафинированный сахар вреден для кожи и здоровья нашего организма. Он разрушает коллагеновые волокна, отвечающие за упругость кожи, закисляет организм и загрязняет кровь и ферменты в кишечнике. Кроме того, он закупоривает поры кожи, что приводит к появлению прыщей. Частое употребление сахара приводит к появлению несовершенств, тусклой и тусклой коже. В результате повреждения коллагеновых волокон кожа может стать сухой и шелушиться, а имеющиеся морщины могут углубиться и появиться новые.

Что такое более здоровые заменители сахара? Рафинированный сахар можно легко заменить ксилитом и эритритом. Это заменители сахара с гораздо более низкой калорийностью и более низким гликемическим индексом. Вы можете заменить сахар натуральным медом, кленовым сиропом или просто не добавлять его. Тут, конечно, следует помнить о более высокой калорийности обоих продуктов. Они являются более полезными заменителями сахара, поскольку содержат ценные питательные вещества. Однако в их случае следует быть осторожным, так как чрезмерное употребление может привести к набору веса. Также стоит помнить, что глюкозный сироп и глюкозно-фруктозный сироп, который добавляют во многие продукты питания, одинаково вредны. Именно поэтому всегда стоит читать их этикетки и выбирать продукты с максимально коротким составом, без лишних добавок и усилителей.

Молочные продукты – слишком много молочных продуктов в рационе так же плохо, как и их недостаток. Некоторые считают, что из-за содержания лактозы и все более ухудшающегося качества коровьего молока или сыра лучше всего полностью отказаться от них. Однако если вы очень любите молочные продукты, но у вас есть проблемы с кожей, стоит ограничить их потребление на первых порах. Мучные изделия – эти продукты могут оказывать неблагоприятное воздействие на состояние кожи по двум причинам. Один из них – это содержание глютена, а другой – высокий гликемический индекс.

Глютен как ингредиент многих пищевых продуктов трудно полностью исключить, но стоит хотя бы ограничить его потребление. Стоит проверять состав всех продуктов, ведь глютен добавляют даже в кетчуп, майонез, фруктовые йогурты и другие продукты, в которых его не ждешь. Избыток глютена на коже проявляется опухшими, покрасневшими щеками, мелкими прыщиками и преждевременными морщинами, а также серой кожей или ее изменением цвета.

Высокий гликемический индекс – мучные изделия, т.е. белый хлеб или макароны, из-за большого количества углеводов могут вызывать кожные воспаления, раздражение, сухость и шелушение кожи, а также морщины и прыщи. Лучше выбирать цельнозерновые продукты. Они полезнее не только для кожи, но и для всего организма, поскольку содержат клетчатку и ценные витамины и минералы.