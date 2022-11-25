Как получить новую профессию в интернете?

В последнее время повысилась популярность интернет-профессий: растет цифровая экономика Беларуси, соответственно появляются новые востребованные специальности. Статистика показывает, что в период с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2022 года количество белорусских фрилансеров увеличилось на 39%.
Почему люди выбирают фриланс
Среди самых очевидных плюсов фриланса — не нужно тратиться на дорогу, работаешь в удобное время, больше времени проводишь с семьей, сам контролируешь доход, не зависишь от настроения начальника или бухгалтерских проблем. А еще на фрилансе низкий порог входа: обучиться новой профессии можно быстро, недорого и не выходя из дома. Некоторые курсы можно пройти совершенно бесплатно и уже через месяц начать зарабатывать первые деньги.
Кем вам стать на фрилансе: простой тест
Чтобы выбрать «ту самую» область, которая зажжет ваши глаза и принесет хороший доход, ответьте на 3 вопроса:
- Что именно вам нравится делать? Систематизировать, анализировать или заниматься творчеством?
- Какие у вас профессиональные ценности? Вы амбициозный карьерист или вам нужно стабильное рабочее место? Вы предпочитаете строгий график или плавающий?
- Что сейчас вы умеете делать? Рисовать, проводить глубокую аналитику или может быть вы любите делать что-то стильным и красивым?
Если вы любите рисовать, делать коллажи, придумывать визуальные концепции, фантазировать — обратите внимание на профессию веб-дизайнера.
Кстати, это именно та сфера, где спрос превышает предложение: поэтому средний доход специалиста в сфере веб-дизайна за 3 года повысился на 49%.
Как правильно выбрать обучение и не потратить деньги зря
Лучше начинать с бесплатных курсов, вебинаров, марафонов и интенсивов. Они помогут понять, к чему у вас лежит душа и будет ли вам интересна та или иная сфера.
Как только вы пройдете бесплатное обучение, получите заветный сертификат и соберете первое портфолио с работами, уже тогда сможете искать и работать с первыми клиентами.
Давайте расскажем о нашем бесплатном обучении веб-дизайну в онлайн-школе Yudaev School.
Самое крутое, чем мы гордимся — это практика. Во время курса вы сразу отработаете теорию, и в вашем портфолио появятся 3+ работы, которые будет не стыдно показать клиентам.
Что еще вы получите:
- Обратная связь от куратора и разбор всех домашек
- Тусовка с участниками обучения
- Личный кабинет с уроками
- Упакованное портфолио, которое проверят наши специалисты
- Экзамен с аттестацией и сертификат
Мы изучим веб-дизайн, графический дизайн и анимацию интерфейсов. Научитесь делать все, что должен уметь компетентный специалист.
Программа обучения:
- Как работать в Figma с нуля
- Основы дизайна: сетка, композиция и др.
- Способы поиска контента и правильная работа с исходниками
- Как анимировать интерфейс
- 4 домашних задания
- Личные разборы ваших работ от опытного дизайнера с доходом 100k+
- Эфир «Как найти себе первого клиента»
Все это поможет вам сделать первый, самый важный шаг к мечте, победить свой страх и бесплатно разобраться, как зарабатывать действительно хорошие деньги на творчестве.