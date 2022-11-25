Как получить новую профессию в интернете?

В последнее время повысилась популярность интернет-профессий: растет цифровая экономика Беларуси, соответственно появляются новые востребованные специальности. Статистика показывает, что в период с 1 квартала 2019 года по 1 квартал 2022 года количество белорусских фрилансеров увеличилось на 39%.

Почему люди выбирают фриланс

Среди самых очевидных плюсов фриланса — не нужно тратиться на дорогу, работаешь в удобное время, больше времени проводишь с семьей, сам контролируешь доход, не зависишь от настроения начальника или бухгалтерских проблем. А еще на фрилансе низкий порог входа: обучиться новой профессии можно быстро, недорого и не выходя из дома. Некоторые курсы можно пройти совершенно бесплатно и уже через месяц начать зарабатывать первые деньги.

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Кем вам стать на фрилансе: простой тест

Чтобы выбрать «ту самую» область, которая зажжет ваши глаза и принесет хороший доход, ответьте на 3 вопроса:

Что именно вам нравится делать? Систематизировать, анализировать или заниматься творчеством? Какие у вас профессиональные ценности? Вы амбициозный карьерист или вам нужно стабильное рабочее место? Вы предпочитаете строгий график или плавающий? Что сейчас вы умеете делать? Рисовать, проводить глубокую аналитику или может быть вы любите делать что-то стильным и красивым?

Если вы любите рисовать, делать коллажи, придумывать визуальные концепции, фантазировать — обратите внимание на профессию веб-дизайнера.

Кстати, это именно та сфера, где спрос превышает предложение: поэтому средний доход специалиста в сфере веб-дизайна за 3 года повысился на 49%.

Как правильно выбрать обучение и не потратить деньги зря

Лучше начинать с бесплатных курсов, вебинаров, марафонов и интенсивов. Они помогут понять, к чему у вас лежит душа и будет ли вам интересна та или иная сфера.

Как только вы пройдете бесплатное обучение, получите заветный сертификат и соберете первое портфолио с работами, уже тогда сможете искать и работать с первыми клиентами.

Давайте расскажем о нашем бесплатном обучении веб-дизайну в онлайн-школе Yudaev School.

Самое крутое, чем мы гордимся — это практика. Во время курса вы сразу отработаете теорию, и в вашем портфолио появятся 3+ работы, которые будет не стыдно показать клиентам.

Что еще вы получите:

Обратная связь от куратора и разбор всех домашек

Тусовка с участниками обучения

Личный кабинет с уроками

Упакованное портфолио, которое проверят наши специалисты

Экзамен с аттестацией и сертификат

Мы изучим веб-дизайн, графический дизайн и анимацию интерфейсов. Научитесь делать все, что должен уметь компетентный специалист.

Программа обучения:

Как работать в Figma с нуля

Основы дизайна: сетка, композиция и др.

Способы поиска контента и правильная работа с исходниками

Как анимировать интерфейс

4 домашних задания

Личные разборы ваших работ от опытного дизайнера с доходом 100k+

Эфир «Как найти себе первого клиента»

Все это поможет вам сделать первый, самый важный шаг к мечте, победить свой страх и бесплатно разобраться, как зарабатывать действительно хорошие деньги на творчестве.