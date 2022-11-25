Особенности и преимущества торговли опционами

Последнее время все большее количество людей интересуются торговлей опционами. Эта сфера деятельности может приносить приличные деньги при грамотном подходе к делу. Для начала стоит разобраться в том, что такое опцион, как им торговать.

Опцион – ценная бумага, которая предоставляет возможность инвестору приобрести или сбыть товар. Сделать это он может по фиксированной стоимости и в определенное время. Цена этой бумаги устанавливается в зависимости от того, какая стоимость основополагающего актива. Сейчас торговать бумагами начали на многих рынках.

Как происходит торговля опционами

Существует два типа опционных контрактов, которые используются при торговле. Первый – опцион-саll. Если у вас появился такой опцион, то есть возможность приобрести ценные бумаги компании по фиксированной стоимости, которая была заранее оговорена до окончания срока.

Второй – опцион-put. Он позволяет покупателю продать базовые ценные бумаги по конкретной цене, которая оговорена заранее и к накануне поставленной даты окончания срока.

Положительные стороны торговли опционными контрактами

Трейдеры выделяются несколько положительных сторон торговли опционами. Они представлены такими факторами:

Опцион – гарантия получения стабильного дохода. Будет предоставлена премия при продаже актива.

Опционы являются выгодным вариантом вложения средств. Изначально они и создавались для такой задачи.

Опционы позволяют анализировать цены не только фундаментального актива, но и вторичные от этого актива. Трейдеры учатся находить эффективные пути заработка денег.

Риски при торговле опционами

Каждый раз, когда мы приобретаем опцион-саll, надеемся, что ценовая политика станет выше. А вот в случае покупки опцион-put не уходит надежда, что стоимость на актив снизится. Чтобы понимать риски, обязательно вспомните основную задачу опционов. Они необходимы в качестве инструмента для контроля рисков торговли на бирже. Для торговли нужен брокер для торговли опционами. Именно от него во многом будет зависеть успех ваших сделок.

Стоит знать основные стратегии для продажи опционов:

Продажа опцион-саll с покрытием – отличный вариант, если хотите просто получить дополнительный доход на опционы, которые у вас уже есть. Такая стратегия практически лишена риска, как утверждают многие специалисты. Необходима она для того, чтобы продать акции, в которых мы больше не нуждаемся. Если говорить о рисках, то могут упасть цены на акции. Покупатель может отменить сделку и не приобретать акции, которые уже не стоят так дорого, как хотелось бы.

Покупка опцион-саll и опцион-put. Этот вариант подходит для тех, кто уже более уверенно чувствует себя на бирже. Преимуществом методики является то, что мы не думаем о цене на тот момент, как истечет срок контракта. Даже если сдвиг будет минимальный, но в нужную сторону, то премия за опцион возрастет. Так что прибыль будет гарантирована. Риски в таком случае тоже есть. Например, можно потерять премию, за которую заплатили, если был сделан неправильный анализ изменения цены.

Покупка защитных опцион-put. В таком варианте, если цена на ценные бумаги упадет, то в свою очередь стоимость опцион-put станет выше. Мы сможем возместить убытки. Если цена на акции снова вырастет, то можно отказаться от права продажи ценных бумаг по фиксированной стоимости в день, когда закончится срок опциона. Риски для такого варианта событий состоят в том, что мы потеряем премию. В таком случае она будет как страховка.

Если вас заинтересовала торговля опционами, вам в первую очередь следует получить нужны знания. Только в этом случае можно рассчитывать на получение положительного для себя результата.