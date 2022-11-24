В Витебске открылся Международный фестиваль современной хореографии

23 ноября в Витебске торжественно после двухгодичного перерыва открылся 33-й Международный фестиваль современной хореографии.

Праздник танца, который когда-то начинался как фестиваль-конкурс брейк-данса, теперь стал ярким культурным событием международного масштаба. Имя этому фестивалю делали очень знаковые и выдающиеся имена: и Раду Поклитару, и Владимир Васильев, Валерий Елизарьев.

Традиционно главное событие форума — Международный конкурс современной хореографии. За Гран-при конкурса будут бороться 24 коллектива из Беларуси, России, Казахстана, США. Всего на фестивале представлено 11 городов. А в числе членов жюри и экспертного совета заявлены представители Армении, Дании, Северной Македонии, Швеции, Германии.

Международный фестиваль современной хореографии IFMC пройдет в Витебске с 23 по 27 ноября. Открыли программу выставка живописи «Танцующая кисть Владимира Васильева», выставка фотографии «Грузчики ветра», презентация участников конкурса и спектакль «Рахманинов» в исполнении Государственного молодежного ансамбля песни и танца «Алтай» имени Ф. Березикова.