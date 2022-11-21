В Бешенковичском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

Витебская область
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Спешка обернулась ДТП в Бешенковичском районе. Авария произошла вечером 19 ноября.

Пойдя на обгон 53-летняя женщина за рулем Lada на 248-м километре автодороги М-3 не предполагала, что это закончится так печально. При совершении обгона Lada столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Opel.

В результате аварии женщина-водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В Миорском районе девушка на Peugeot при обгоне зацепила встречку, и легковушка несколько раз перевернулась

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