В Бешенковичском районе произошло ДТП, есть пострадавшие

Спешка обернулась ДТП в Бешенковичском районе. Авария произошла вечером 19 ноября.

Пойдя на обгон 53-летняя женщина за рулем Lada на 248-м километре автодороги М-3 не предполагала, что это закончится так печально. При совершении обгона Lada столкнулась с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Opel.

В результате аварии женщина-водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована.