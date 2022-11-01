Почти миллион цветов преобразят улицы Витебска в 2023 году

Витебск
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Улицы Витебска весной и летом следующего года преобразят около 1 млн цветов. Основой каждого проекта станет индивидуальный подход.

Ожидается, что с открытием весеннего сезона в Витебске специалисты создадут десятки цветочных композиций с самыми яркими сочетаниями. Озеленить цветами предстоит более 50 объектов.

При этом при создании эскизов будут учитываться месторасположение клумбы, близость к дороге и зданиям, отдельную роль будут играть ее форма и высота.

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Витебск озеленение
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