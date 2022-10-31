С 1 ноября «Евроопт» закрывает Е-доставку для многих регионов

Витебск
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С 1 ноября крупнейший беларуский ритейлер «Евроопт» закрывает электронную доставку во многие регионы. Информация об этом размещена на официальном сайте торговой сети.

Изменения коснулись и минимальная суммы заказа для бесплатной доставки. Так, в Минске она составляет 70 рублей, в Минской области и городе Барановичи — 90 рублей, а в областных центрах — 150 рублей. Стоимость платной доставки установлена ​​в размере 4,99 руб., а экспресс-доставки — 7,99 руб. Изменения вводятся на неопределенный срок.

Отметим, что до этого доставка работала как минимум в 10 городах, а также доставляла покупки в районы.

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