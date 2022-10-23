В Витебском районе водитель сбил лося

Вечером 20 октября возле деревни Коммунарка Витебского района произошло столкновение автомобиля с лосем, который внезапно выбежал на дорогу. В результате столкновения животное погибло, а водитель и женщина-пассажир получили множественные травмы, и были госпитализированы в медицинское учреждение.

По предварительным данным, 57-летний водитель, житель Витебска, не успел затормозить и произошло столкновение.

Похожая авария также с участием автомобиля и дикого животного произошла тем же вечером в Витебском районе, но уже в направлении Полоцка. Пострадавших нет.

Отметим, что с начала октября только в Витебском районе произошло более 20 аварий с участием автомобилей и диких животных.