СК проводит проверку по факту гибели 15-летней девочки в Верхнедвинском районе

Витебская область
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На пожаре в деревне Боровка Верхнедвинского района погибла 15-летняя девочка. Трагедия случилась 22 октября.

Сообщение о пожаре дома поступило спасателям в 7.14. По прибытии пожарных частный дом горел открытым огнём. В ходе тушения пожара на полу в комнате спасатели обнаружили тело девочки.

По предварительной информации, девочка находилась дома одна. В 5 утра она отправила своему другу сообщение о том, что готовит есть. Позже девочка уснула, оставив еду на плите. Произошло возгорание.

Хозяин дома, отчим погибшей девочки, вместе с матерью девочки на момент возникновения пожара находились в Полоцком районе.

Следователи с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области и работников МЧС осмотрели место происшествия, опросили родственников и соседей погибшей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что сообщение о пожаре дома поступило спасателям в 7.14. По прибытии пожарных частный дом горел открытым огнём. В ходе тушения пожара на полу в комнате спасатели обнаружили тело девочки.

По данному факту проводится проверка.

Забытая на плите еда привела к пожару в Полоцке

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