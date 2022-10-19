Какой диван выбрать для стильной гостиной?

Центральным пространством гостиной обычно является зона отдыха и диван, который является самым важным и, как правило, самым большим предметом мебели в комнате. Здесь собираются все домочадцы и протекает семейная жизнь. От дивана, который предстоит разместить в вашей гостиной, вы наверняка ожидаете функциональности, солидности и красивого внешнего вида. Кроме того, он должен быть еще и удобным, чтобы дарить всей семье и гостям минуты приятного отдыха.

Размеры и стиль

Перед покупкой дивана на https://www.divan.by/ стоит измерить гостиную, а затем определиться с нужным размером мебели. В случае больших салонов нам не нужно беспокоиться о размере дивана. В этом случае крупный предмет мебели будет смотреться очень эффектно. Следующим шагом в выборе дивана является соответствие его цвета и стиля остальной части комнаты. Диван светлых, нежных тонов будет идеально смотреться в гостиных в скандинавском стиле. Здесь отлично подойдут оттенки бежевого, серого или белого. Элегантную гостиную также прекрасно дополнит диван в стиле гламур.

Если же спальная поверхность будет использоваться время от времени, то можно попробовать выбрать, например, уголок или диван с отдельным выдвижным матрасом. Эти модели https://www.divan.by/category/vse-divany, как правило, намного привлекательнее визуально, чем те, которые раскладываются вперед одним матрасом, но, к сожалению, в раскладывающемся состоянии они теряют часть комфорта. Потому что тогда часть сиденья обычно мягче дополнительного выступающего матраса, а значит, вся поверхность имеет две разные толщины и виды основы, которые можно прощупать.

Диван со спальной функцией

Прежде чем купить диван со спальной функцией, стоит подумать, будет ли это предмет мебели, который будет служить нам повседневной кроватью, или же спальная поверхность будет использоваться время от времени, например, когда гостям нужно остаться на ночь. Если диван будет местом ежедневного использования, стоит уделить особое внимание тому, чтобы сделать его наиболее удобным и комфортным. Также стоит проверить жесткость такого дивана, ведь на слишком мягком наполнителе может быть неудобно спать. Кроме того, перед покупкой мы должны проверить размеры дивана после раскладывания, чтобы он мог легко вписаться в нашу гостиную, не двигая другую мебель. Диван-кровать — это идеальный предмет мебели для студий и небольших квартир, где первостепенное значение имеют экономия места и функциональность мебели.

Какой диван-кровать выбрать?

При выборе дивана-кровати для гостиной важным аспектом является его размер. Если диван должен быть местом для сна двоих человек, стоит выбрать двуспальный или даже трехместный раскладной диван, который обеспечит больший комфорт использования. В разложенном состоянии на диване достаточно места для двоих взрослых. Это очень функциональный предмет мебели, который будет хорошо смотреться в небольших квартирах и студиях. При проживании в одиночестве раскладной диван на одного человека – удачное решение, которое позволяет значительно сэкономить место.