«Загляни в глаза ребенка» — проект Дома ребенка и фотографов в Краеведческом музее

Если дети ни папины и не мамины, значит они ничьи? Нет. Они государственные! И так бывает. Но очень бы хотелось, чтобы временно. Семья — это главное для ребенка. Никто не подарит малышу столько заботы, ласки и тепла. И никто лучше не научит его быть взрослым, и общественным. Поэтому главная цель для государства — это найти ребенку родителей или хотя бы своих взрослых, если не родных, то близких.

Елена Геннадьевна Мизеркина — главный врач в Витебском специализированном Доме ребенка. Она — не первая, но временно самая главная мама 67 малышам. Здесь лечатся детки, которым нужна круглосуточная паллиативная поддержка, а родители не в состоянии ее оказать. А есть и «отказники» — их оставили мама и папа. Всем им нужна забота и уход специалистов.

Для тяжелых детей в 2020 году в Доме ребенка открылся центр паллиативной помощи и патронажная служба. Специалисты помогают родителям Витебска и области в адаптации и реабилитации больных деток.

Главная цель — вылечить или облегчить жизнь маленького человечка. А вторая, не менее важная — найти малышу полноценную семью. Чтобы после трех лет малыш не отправился в детский дом для более старших.

Со слов Елены Геннадьевны, 23 детей Дома ребенка уходят в семьи. Становятся папиными и мамиными.

А у каждого взрослого обязательно должна быть детская история. И детские фотографии

Хорошие фотографии еще и помощь. Помните: «Пусть мама увидит и мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети». Елена Геннадьевна для создания портфолио малышей пригласила Татьяну Лобацкую и Ольгу Буракову Они фотографы клуба «Старая Ратуша», что в Областном краеведческом музее.

Получилось все лучше, чем ожидали. Трогательные и искренние снимки не только украсят сайт учреждения, но и более чем на месяц украсят первый этаж Областного краеведческого музея. Выставка «Загляни в глаза ребенка» открылась перед Днем мамы Беларуси.

Руководитель фотоклуба имени Сигизмунда Юрковского «Старая Ратуша» Татьяна Лобацкая и фотограф Ольга Буракова рассказали, что эта работа была очень интересной:

«Снимать детей всегда интересно. Это живая работа. Малышу не скажешь, чтобы он сел и не шевелился. Ему не укажешь как себя вести. Наоборот, нужно создать непосредственную обстановку, чтобы ребенок был собой. Дети дома ребенка очень контактные и тактильные. Мы приходили несколько раз. А потом, когда обрабатывали фотографии то, выбирали те, что соответствуют характеру каждого ребенка. Хотелось чтобы первое портфолио малышей украшало их будущую жизнь».

В процессе работы у Татьяны возникла идея сделать выставку в Краеведческом музее. Специально для выставки сделали групповые фотографии детей в беларуских национальных костюмах. Воспитатели детского учреждения добавили теплую нотку и подписали каждое фото трогательными четверостишьями собственного сочинения.

12 октября выставка «Загляни в глаза» ребенка открылась

Трогательные слова в адрес воспитателей Дома ребенка и пожелание детям найти маму прозвучали от директора Краеведческого музея и бывшего депутата Татьяны Александровны Старинской.

На открытии выставки присутствовали представители Ветеранской организации Витебска, Красного Креста, заместитель по культуре Витебского Облисполкома. В своих выступлениях они рассказали о заботе государства и лично главы государства о детях и взрослых Беларуси.

После была фотоссесия на фоне фотовыставки «Загляни в глаза ребенка» представителей Витебского отделения партии «Белая Русь».

Случайно? на открытии забыли представить и поблагодарить фотографов за профессиональную и добрую работу.

Выставка получилась. Она трогательная и очень добрая. Спасибо всем кто принял участие в ее создании. Она будет открыта до 7 ноября. Посещение бесплатное.

И новость. Оказывается, по инициативе известной студентки ВГМУ, у нас в стране появился День отца. Он отмечается через неделю после Дня матери. Целая неделя семьи.

Для того чтобы стать родителями государственному ребенку желающему нужно обратиться в Национальный центр усыновления. В Витебске есть представительство этого центра на Правде, 48.

Немного информации (Если вам интересно)

(сайт проекта DADOMU.By и открытые источники Интернет).

Всего в Беларуси 8 Домов ребенка, 10 детских домов,6 детских деревень, 27 домов-интернатов. К нашему стыду в Витебской области больше всех детских домов и школ-интернатов для детей. В других регионах есть детские деревни под патронажем ЮНИСЕФ. У нас пока нет.

И только 1 сентября 2022 года у нас начала работу международная программа «Семья каждому ребенку». Программа создана для помощи семьям воспитывающих детей с инвалидностью самостоятельно или при помощи детских домов — Витебского, Богушевского и Докшицкого районов.

По-моему, уровень развития общества и государства определяется не по уровню ВВП или количеству миллиардеров. Он определяется по отношению к слабым: детям, старикам, бездомным животным. И у западных соседей уже давно нет детских домов. Зато есть хорошие дома престарелых и приюты для животных.

Раньше наши дети уезжали в другие страны, где могли обрести новый дом, родителей и веру в будущее. Но сегодня такое соглашение есть только с Италией. И то по каждому ребенку решение принимается индивидуально специальной комиссией Министерства образования и Совета министров.

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