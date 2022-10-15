Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь, чтобы «помочь братскому беларускому народу»

В Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военнослужащими, сообщило министерство обороны в Минске в субботу, 15 октября. Сколько именно иностранных военнослужащих прибыло в Беларусь, в военном ведомстве уточнять не стали.

Прибывающие военнослужащие РФ войдут в состав некой «региональной группы войск». В министерстве сообщили, что Беларусь и РФ развернут региональную группировку «из-за обострения обстановки на западных границах Союзного государства». Армия иностранного государства введена в Беларусь под предлогом «непрекращающейся активности со стороны внешних сил в приграничных районах». Какие именно активности и каких сил напугали режимы России и Беларуси, в военном ведомстве не сообщили.

По информации российских военных, цель прибытия в Беларусь «помощь братскому беларускому народу».

«Мы прибыли на беларускую землю. Встреча была очень теплая, очень приятная. Приехали в Республику Беларусь оказать помощь братскому беларускому народу, готовы выполнить любые задачи, которые получим от командования. Настроение у всех боевое», — заявил заместитель командира роты российских военных Виктор Смеян.

В Беларуси объявлен режим повышенной террористической опасности

Александр Лукашенко 10 октября сообщил о создании вместе с Россией совместного контингента войск в связи, как было заявлено, с «обострением ситуации на западных границах Союзного государства». Накануне в Беларуси был введен режим повышенной террористической опасности.

В Украине и на Западе не исключают, что происходящее в Беларуси может быть признаком готовности Лукашенко предоставить свою армию для поддержки России в ее войне против Украины.

Станет ли Беларусь плацдарм для нападения на Украину?

Россия уже использовала Беларусь в качестве плацдарма для нападения на Украину в самом начале войны и в настоящее время наносит с территории нашей страны ракетные удары по городам Украины. Западные эксперты отмечают, что вступление Беларуси в войну против Украины на стороне России может подорвать власть Лукашенко.

В то же время создание российско-беларуской группировки войск вынуждает Украину держать часть солдат на границе с Беларусью вместо того, чтобы задействовать их в Донбассе и на южном фронте.

По информации беларуской оппозиции, на территории нашей страны в ближайшие месяцы может быть размещено более 120 тысяч российских военных, а численность армии РБ может быть увеличена более чем в два раза, с 45 тысяч до 100 тысяч военнослужащих. Официальных подтверждений этой информации, конечно, нет. Власти скрывают от народа свои планы.