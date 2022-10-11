В Витебске водитель легковушки на регулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Авария произошла около 8 часов утра 11 октября.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Mazda» на пересечении улиц Короткевича — Богатырева выехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешехода 1965 года рождения. Женщина переходила проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Госавтоинспекция напоминает, что пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале регулировщика или светофора.