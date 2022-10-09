В Витебской области посадили на сутки фотохудожника Леонида Юрика

7 октября административное дело фотохудожника и видеографа Леонида Юрика рассматривалось в суде Глыбокского района. На основании милицейских протоколов местный суд признал работника СМИ виновным в «распространении информационных продуктов, содержащих призывы к экстремистской деятельности» и приговорил его к административному аресту на 5 суток. Об этом сообщает центр «Весна» нобелевского лауреата Алеся Беляцкого также находящегося в тюрьме.

Судья Андрей Тарасевич, рассматривавший дело, признал Леонида виновным в нарушении статьи 19.11 КоАП («Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности либо пропаганду такой деятельности») и приговорил его к тюремному заключению.

Сейчас Леонид Юрик отбывает наказание в помещении следственного изолятора ОВД Глыбокского райисполкома, который находится по адресу: 211793, Витебская область, г. Глубокое, площадь Верасной, 17, 5. Передать ему можно еду и книги.