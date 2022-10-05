В Витебском районе столкнулись микроавтобус и легковушка, есть пострадавшие

В Витебском районе произошло серьезное ДТП: легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие. Авария случилась 4 октября на 25-м километре автодороги Р-20 «Витебск-Полоцк-граница Латвии».

Автомобиль Citroen Xsara, за рулем которого находился 21-летний водитель, на закруглении дороги вправо допустил занос и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Transit, который двигался во встречном направлении.

В результате аварии водитель легковушки с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.