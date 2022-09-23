Мужчина под Полоцком пошел на сома, а выловил меч времен ВКЛ

Мужчина под Полоцком пошел на сома, а выловил артефакт средневековья. «Улов» произошел на реке Западная Двина. Житель Полоцкого района умудрился выудить меч, датируемый примерно серединой прошлого тысячелетия.

Находку презентовали в Музее беларуского книгопечатания, после тщательного изучения и реставрации оружие может стать ценным экспонатом истории Беларуси XV-XVI вв.