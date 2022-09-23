Мужчина под Полоцком пошел на сома, а выловил меч времен ВКЛ

Витебская область
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Мужчина под Полоцком пошел на сома, а выловил артефакт средневековья. «Улов» произошел на реке Западная Двина. Житель Полоцкого района умудрился выудить меч, датируемый примерно серединой прошлого тысячелетия.

Находку презентовали в Музее беларуского книгопечатания, после тщательного изучения и реставрации оружие может стать ценным экспонатом истории Беларуси XV-XVI вв.

— Находка очень интересная, раньше у нас таких не было. <…> Общая длина меча 128 см, вес примерно 1,6 кг. В результате исследования химического состава меча установлено, что лезвие и гарда изготовлены из закаленной высокоуглеродной стали, а навершие — из железа. Материалом для изготовления инкрустации стала двухкомпонентная латунь без дополнительных примесей, — рассказал реставратор Александр Волков.

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