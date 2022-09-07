ЗВР Беларуси в августе сократились почти на $100 млн

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 августа 2022 года, по предварительным данным, составили $7464,1 млн.

За август 2022 года золотовалютные резервы снизились на $97,6 млн. после увеличения в июле на $55,5 млн.

Начиная с августа, Нацбанк Беларуси перестал публиковать детализацию резервов, а также указывать причины их снижения или роста.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7 млрд.

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2022 года, по предварительным данным, составили $8 млрд 425 млн.