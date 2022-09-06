Жителя Витебска за посты и репосты «ВКонтакте» приговорили к 4,5 годам колонии

Витебском областном суде 1 сентября вынесли приговор 34-летнему Алексею Резникову — четыре с половиной года колонии в условиях общего режима. Дело в закрытом режиме рассматривал судья Евгений Бурунов.

Резникова обвинили по пяти статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 1 ст. 130-1 (реабилитация нацизма), ч. 1 ст. 368 (оскорбление Лукашенко), ст. 369 (оскорбление представителя власти) и ст. 370 (надругательство над государственными символами).

Известно, что Алексей работал ранее за границей, но весной из-за тяжелого состояния матери он вернулся домой, где и был задержан. Через три дня после ареста сына умерла его мать. Мужчина остался без родственников и находится более четырех месяцев под арестом в витебском СИЗО № 2.

Алексей Резников признан политическим заключенным.