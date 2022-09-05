Теплый пол – лучшее решение?

Все больше владельцев частных домов выбирают теплые полы. Это современная система отопления, которая обеспечивает высокий тепловой комфорт, удобна в использовании и повышает эстетику интерьера за счет отсутствия необходимости установки радиаторов.

Однако, выбирая теплые полы, многие задаются вопросом, где лучше купить теплый пол и какой вид теплых полов самый выгодный и комфортный?

Что такое теплый пол?

Теплый пол также называют поверхностным отоплением, при котором система отопления размещается под поверхностью пола. Поэтому характерной чертой такой системы является отсутствие радиаторов, что выражается в большей эстетичности помещений, но не только. В случае с теплым полом тепло распространяется в помещение не из одной точки, а со всей поверхности пола, что обеспечивает его равномерное распределение по всему интерьеру.

Вопреки видимому, теплый пол — это не только электрическая система. Он также может питаться от нагретой воды и даже воздуха. Такая установка также может работать с различными отопительными приборами, например, с конденсационным котлом, тепловым насосом или фотогальваническими панелями.

В зависимости от потребностей, отопительная установка в полу может быть размещена либо во всем здании, либо только в отдельных комнатах, дополняя еще один источник тепла в доме . Таким образом, напольное отопление является современной системой отопления, которая предлагает множество возможностей для управления тепловой энергией в здании.

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Какой теплый пол выбрать?

Во многом это зависит от индивидуальных предпочтений и функции, которую должен выполнять теплый пол. Водяной теплый пол будет работать как самостоятельная система отопления, но, как и электрический теплый пол, он также может дополнять традиционную установку. Их лучше всего использовать в домах с конденсационным котлом или насосом. Электрическое отопление – это хороший способ обогреть небольшие помещения, помещения, в которых вы не можете позволить себе значительно поднять пол или которые используются только время от времени. При выборе типа теплых полов необходимо также учитывать предпочитаемый материал отделки пола, потребность дома в тепле и бюджет, выделенный на инвестиции. Все сомнения относительно этого типа установки следует обсудить со специалистом, который посоветует оптимальное решение.

Как работает теплый пол?

Наверняка вам интересно, как работает теплый пол. Секрет в том, как он установлен. Под полом располагаются специальные электроматы или система труб отопления, проводящих нагретую воду, отдающую тепло через пол во все помещение.

Бетонная стяжка здесь служит посредником тепловой энергии .

Тепло, излучаемое поверхностью пола, является комфортным решением, так как обуславливает наиболее оптимальное для человека распределение температуры в помещении – самое теплое на уровне ног, а температура вокруг головы и туловища умеренная, что способствует хорошему самочувствию.

В отличие от традиционных радиаторов , теплые полы более энергоэффективны, так как для обогрева помещения достаточно гораздо более низкой температуры теплоносителя (максимум до 45-55 o C).

Кроме того, тепло, излучаемое полом, равномерно распределяется по всему интерьеру, поэтому нет более теплых и более холодных зон, как в традиционной системе. Напольное отопление также характеризуется низкой тепловой инерцией, а это значит, что хотя пол долго нагревается, он также дольше сохраняет тепло.

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