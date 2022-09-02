СМИ: сотрудник ГАИ убил 37-летнего слонимчанина

Журналисты опасаются, что Слонимский РОВД стремится скрыть факт убийства.

Сотрудник ГАИ убил 37-летнего слонимчанина, ударив его в лицо, сообщает Радио «Рацыя». Происшествие зафиксировала видеокамера.

Сообщается, что возле магазина «Алми» на проспекте Независимости в Слониме остановилась машина. К ней подошел слонимчанин Илья, что-то спросил. Из машины выскочил человек и ударил его в лицо — тот упал.

Скорая помощь спасти слонимчанина не смогла. Через пару часов Илья умер.

В убийстве подозревают сотрудника Слонимской ГАИ. Сначала его задержали, но потом выпустили под подписку о невыезде. Журналисты опасаются, что Слонимский РОВД стремится скрыть факт убийства.