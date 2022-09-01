«Витебскоблимущество» продает за полцены акции Беларусбанка

Финансы
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30 сентября на базе Белорусской валютно-фондовой биржи, выставлено более 33,6 млн акций Беларусбанка. Речь идет о бумагах, которые принадлежат Витебской области и находятся в коммунальной собственности. Начальная цена лота снижена на 50%. Такая информация опубликована на сайте комитета государственного имущества Витебского облисполкома.

При этом номинальная стоимость бумаги указана 10 копеек, а рыночная цена с дисконтом — 14 копеек. Начальная цена пакета с учетом скидки — 4,7 млн рублей. Что касается стартовой цены аукциона, для всего пакета она превышает 5 млн рублей, а для одной акции равна 15 копейкам.

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«Витебскоблимущество» акции Беларусбанк
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