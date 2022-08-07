Отдых у моря в августе

Август – отличное время для отдыха на море. Особо хотим обратить внимание на вторую половину августа, так как это уникальное время для отдыха на Балтийском море. Почему?

Погода у моря в августе обычно очень хорошая. Иногда даже в июле бывает немного дождливее, чем в августе. В августе у нас по-прежнему высокие температуры воздуха и длинный день – солнце садится около 8 часов вечера.

Когда мы смотрим на средние температуры воды в Балтийском море, оказывается, что августовская вода самая теплая. Так что это отличная новость для любителей купаться, гулять по берегу моря или прыгать через волны. Прохлада подступающей осени уже освежает сердце, а последнее летнее солнце согревает душу, приводит цитату https://citaty.life/avgust/.

Во второй половине августа народу у моря гораздо меньше. Семьи с детьми возвращаются, потому что пора готовиться к школе. Поэтому в августе на пляже становится немного свободнее, а очереди к популярным туристическим достопримечательностям меньше. На улицах также заметно меньше людей — не так много аттракционов, которые раньше предназначались для привлечения внимания детей — четырехколесные велосипеды, игровые автоматы, мелкие продавцы сладкой ваты и прочих вкусностей — все это закрывается немного из-за отсутствия самых маленьких клиентов. Это облегчает ходьбу, вождение автомобиля, использование велосипедных дорожек, поиск места для парковки или столика в любимом ресторане. Радуются этому и родители с детьми, которые тоже иногда выбирают вторую половину августа для отдыха, ведь не так уж много соблазнов для их детей,

Вторая половина августа также является месяцем, когда мы можем получить хорошие предложения на море. Продавцы, работающие только сезонно, с большей вероятностью снизят цену во второй половине августа, когда они находятся на грани закрытия своего сезонного бизнеса.

В августе также легче найти свободные номера на берегу моря. Август – месяц лучшей погоды в Европе. Вы можете наслаждаться прелестями разгара лета практически в любой стране нашего континента. Даже самые северные страны становятся дружелюбнее к туристам в плане погоды.