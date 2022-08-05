Monoslot casino онлайн на реальные деньги

Огляд Monoslot casino

Компанія-власник казино Side Net B. V. Рік створення 2018 Кількість автоматів Більше 500 Розмір мінімального депозиту 1 UAH Способи звʼязку з саппортом Онлайн-чат, електронна пошта

Monoslot casino – це ліцензований клуб, в якому зібрано більше 500 слотів. На сайті також є рулетка, баккара, покер. Гравці можуть використати на порталі Monoslot промокод для отримання бонусу за реєстрацію. Подарунки також видаються за внесення депозитів.

Портал Mono Slot приймає гравців із різних країн. Сайт доступний на двох мовах: українській і російській. Гравці можуть Монослот скачати чи запускати автомати безпосередньо на веб-сторінці.

Асортимент автоматів

Експерти Casino Board рекомендують Монослот казино, оскільки там зібрані ігри від відомих провайдерів:

Booongo;

Igrosoft;

Thunderkick;

Novomatic;

Endorphina.

Кожен квартал Монослот онлайн казино оновлює асортимент ігор. На сайті зʼявляються і класичні, і сучасні апарати. Відвідувачам пропонується грати в ігрові автомати з мінімальним депозитом 1 грн., приймати участь в турнірах та розіграші джекпотів.

RTP (теоретичний показник віддачі) слотів, присутніх на порталі, складає від 90%. Завдяки цьому гравці постійно залишаються в плюсі. В багатьох апаратах передбачені великі множники ставок, особливі символи. Найпопулярніші апарати в казино такі: Beetle Mania Deluxe, Extra Stars, Lucky And Wild, Shining Crown та інші.

Реєстрація на сайті

В Monoslot казино України грати на гроші дозволяється тільки повнолітнім геймерам. Для створення профілю необхідно зробити наступне:

Відвідати сайт клуба. Натиснути на кнопку «Зареєструватися». Вказати email та бажаний пароль. Обрати валюту рахунку (гривні чи долари).

На порталі також пропонується авторизуватися через Google або Facebook. При реєстрації можна використати Монослот промокод 2022 для отримання бонусу. Після завершення процедури гравцю слід зайти в кабінет і вказати інформацію про себе: імʼя, вік, актуальний номер телефону.

Зареєстровані гемблери можуть вносити гроші на рахунок та виводити виграші в персональному кабінеті. Для проведення транзакцій зручно використовувати банківську картку, інтернет-сервіс LiqPay. Вносити депозити також можна з мобільного. Цю послугу підтримують усі популярні в Україні оператори: Vodafone, Kyivstar, Lifecell.

Процедура верифікації

Кожен гравець може використовувати в Monoslot казино тільки один профіль. Для підтвердження особистості і віку геймеру необхідно пройти процедуру верифікації. Вона проводиться один раз. Щоб пройти її, достатньо надіслати на email техпідтримки Монослот Україна скан паспорту.

Бонуси для гравців

Гравці можуть отримати в клубі Monoslot бездепозитний бонус за підписку на Телеграм-канал. Далі користувачам пропонується подарунок на перший депозит – 15% від суми. За будь-яке наступне поповнення нараховується 10% бонус. На сайті також передбачені індивідуальні подарунки іменинникам.

Зареєстровані геймери використовують в казино Монослот бонус-коди для активації додаткових подарунків. Коди надсилаються користувачам на email, розміщуються на популярних інформаційних ресурсах. У клубі Монослот промокод (кожен із актуальних) можна використати тільки один раз, якщо інше не передбачено правилами акції.

У бонусів є вейджер. Перед виведенням подарунки обовʼязково необхідно відігравати. Прогрес відіграшу можна відслідковувати в персональному кабінеті.