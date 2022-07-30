В Толочинском районе легковушка сбила лося и вылетела в кювет

Спасателям пришлось деблокировать пассажира в результате столкновения легковушки с лосем. Происшествие случилось 30 июля в 4-24 утра вблизи деревни Сани Толочинского района, сообщает пресс-служба МЧС Витебской области.

Когда спасатели прибыли на место аварии, автомобиль находился в кювете, на переднем сиденье был зажат пассажир, он находился в сознании, но самостоятельно выбраться не мог. Его деблокировали работники МЧС.

Мужчина был госпитализирован в больницу. Водителю легковушки удалось покинуть машину самостоятельно до прибытия спасателей.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ДТП.