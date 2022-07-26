Cамовольные постройки в Беларуси можно будет узаконить. Какие есть нюансы

Самовольные постройки в Беларуси можно будет узаконить, соответствующий указ № 253 «Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» вчера подписал Александр Лукашенко. Об этом сообщила его пресс-служба.

Согласно документу, местные исполнительные и распорядительные органы получают право принимать в эксплуатацию одноквартирные жилые дома и нежилые постройки, которые граждане построили без разрешений и проектной документации, такие постройки не будут считаться самовольными.

Есть одно исключение: на постройки, расположенные в Минске, это новшество не распространяется.

Указ «Об упрощенном порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Отмечается, что документ временный – будет действовать до 1 января 2025 года и позволит узаконить самовольные постройки, возведенные гражданами на собственных земельных участках, полученных ими до 1 сентября 2022 года.

Напомним, ранее в Беларуси упростили порядок строительства одноквартирных жилых домов и хозяйственных построек. Министр архитектуры архитектуры и строительства Руслан Пархамович заявил, что в стране строится немало индивидуального жилья. По словам Пархамовича, в 2021-м было построено 44% такого жилья от общего ввода, в этом году показатель уже выше. Таким образом, удельный вес жилья, строящегося государством, планомерно сокращается. Во многом поэтому власти пытаются оживить индивидуальное жилищное строительство.