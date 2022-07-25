ВВП Беларуси в июне упал на 7,8%

ВВП Беларуси в июне упал примерно на 7,8% в годовом выражении после провала на 8,6%. Белстат сообщил, что по итогам полугодия ВВП Беларуси просел на 4,2%.

«Динамика выпуска в июне может объясняться уменьшением спада в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле, строительстве и сельском хозяйстве. Вполне вероятно, что белорусская экономика начинает адаптироваться под функционирование в условиях санкций», — пишут аналитики ЕАБР.

«Базовый прогноз … по снижению ВВП Беларуси на 6,5% по итогам 2022 г. сохраняет актуальность и может быть пересмотрен в сторону повышения при устойчиво меньшем спаде российской экономики», — отмечается в макрообзоре.