Что такое умные часы и каковы его функции?

Портативное устройство, предназначенное для ношения на запястье, известно как умный браслет. Он имеет сенсорные функции, предлагает приложения и регулярно регистрирует ваше сердцебиение и другие важные показатели, как и смартфоны. Все больше потребителей начинают осознавать

ценность ношения небольшого компьютера на запястье, благодаря таким продуктам, как Huawei Band 7.

Кроме того, специализированные часы для активного отдыха часто дополняют другие, более громоздкие инструменты в наборе инструментов explorer. Давайте узнаем больше о них и о том, как они работают!

Обзор истории умных часов

Несмотря на то, что цифровые часы существуют уже давно — у некоторых из них даже есть калькуляторы и преобразователи единиц измерения, технологические компании начали выпускать часы с функциями, подобными смартфонам, только в 2010-х годах. На потребительском рынке умные часы продаются компаниями Apple, Samsung, Sony и другими крупными брендами. Однако современные наручные часы были популяризированы небольшим стартапом.

Установив рекорд финансирования на Kickstarter, первые умные часы Pebble, представленные в 2013 году, разошлись тиражом более миллиона экземпляров. В то же время улучшения в усадке кремния позволили создавать различные разновидности умных часов для конкретных целей.

Умные браслеты, такие как Huawei Band 7 и Garmin, поддерживают более долговечные устройства, оснащенные датчиками и трекерами для поездок в глубь страны. Аналогичным образом, такие компании, как Huawei, выпускают умные браслеты, предназначенные для подводного плавания, которые могут длительно работать на большой глубине.

Каковы функции умных браслетов?

Большинство умных часов, независимо от того, предназначены ли они для ежедневного использования или для определенных целей, предлагают следующий набор стандартных функций:

● Уведомления

Чтобы уведомлять вас о важных событиях или действиях, смартфоны отображают уведомления. Различные подключенные устройства могут воспроизводить уведомления смартфона на вашем запястье, в то время как другие умные браслеты предлагают уведомления, которые могут доставлять только носимые устройства. Например, самые последние Apple Watch оснащены датчиком падения. Ношение умных часов во время падения может привести к тому, что они засекут ваше следующее движение. Они передают восходящие сообщения, если не замечают никакого движения.

● Возврат к голосовой почте

Помните старинные комиксы Дика Трейси с отважным детективом, использующим свои часы в качестве телефона? Голосовая диктовка поддерживается современными умными часами, работающими на базе операционных систем watchOS или Wear.

● Мониторинг физической формы

Специализированный браслет для фитнеса, вероятно, лучше, чем умные часы, если вы серьезный спортсмен. Многие умные браслеты по-прежнему оснащены пульсометром и шагомером, чтобы обеспечить вам наилучшие тренировки.

● GPS

Большинство умных фитнес-браслетов оснащены GPS-навигатором для определения местоположения или получения локализованных оповещений.

● Долговечные батареи

Современные умные часы оснащены батарейками, которых при обычном использовании хватает на весь день при некотором оставшемся времени автономной работы. Умные браслеты могут работать в течение 18 часов без подзарядки, в то время как Pebble может работать в течение двух-трех дней.

Заключительные выводы:

Невозможно отрицать, что тенденция развития технологий состоит в том, чтобы встраивать все больше «доступности» во все более компактные устройства, поскольку мобильные телефоны становятся все более популярными и могут управлять практически всеми аспектами нашей жизни. Умные часы, такие как Huawei Band 7, могут запускать приложения и транслировать радио или аудио треки на наушники Bluetooth, а также другие типы цифровых носителей. Они стремительно набирают популярность!