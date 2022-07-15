В Полоцком районе в результате ДТП пострали 5 человек

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Авария произошла 15 июля около 13 часов вблизи деревни Мяжно.

По предварительной информации, 23-летний водитель Volkswagen Polo не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Mazda, который двигался впереди и начал осуществлять манёвр правого поворота. Автомобиль Volkswagen занесло, в результате чего он выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Mercedes-Benz и боковое столкновение с Mazda.

В результате аварии водитель и трое пассажиров Volkswagen, а также водитель Mercedes-Benz с травмами доставлены в больницу. Об этом сообщили в ГАИ Витебска.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа, в состав которой включены специалисты-автотехники ГКСЭ.

По факту аварии проводится проверка.

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Витебск дтп Мяжно
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