Как клеить немецкие обои

Перед поклейкой новых обоев, очистите поверхность стен.

Когда стены новые и пористые или из гипсокартона

Нанесите шпатлевку «финишную» на стену и дайте ей высохнуть, это защитит стены после того, как вы решите снова снять обои и наклеить новые, не повредив поверхность стен.

Когда на стенах старые обои

Их нужно обязательно снять. Чтобы сделать это быстро, замочите их тёплой водой и оставьте на 20-25 мин. Тогда при помощи шпателя или металлической щётки удаляются очень легко. Очистите стену сверху вниз.

Когда стены покрашены

Вымойте стены с моющим средством и промойте повторно. Если на стене глянцевая краска, её нужно отшлифовать.

Когда стены сырые и с плесенью

Нанесите на стены специальную грунтовку для влажных стен, противогрибковый раствор. Необходимо соблюдать указанный срок на упаковке для высыхания грунтовки.

Чистые, сухие и ровные стены

Если в стенах есть дыры и трещины, следует их зашпаклевать шпателем до выравнивания стен. После высыхания, отшлифуйте поверхность наждачкой, и протрите пыль губкой. Проверьте ладонью, что стена на ощупь гладкая.

Заранее подготовьте клей для обоев

Используйте высококачественный клей, разработанный специально для вашего типа покрытий. Также следуйте инструкциям по приготовлению клея, которые есть на упаковке. Помните, что чем тяжелее обои, тем толще должен быть нанесенный на стену слой клея.

Для резки вам понадобится чистый и большой стол.

Как клеить обои – пошагово:

Необходимые инструменты:

— нож-резак, мягкая ткань, ведро для клея, валик, метр или рулетка, шпатель пластиковый для разглаживания, губка, ножницы, шпатель для отрезания, отвес и лестница.

1. Начинаем измерять высоту стен, на которые будем клеить (измеряем от пола до потолка), после измерения высоты прибавляем еще 10 см и затем наносим измеренную высоту на немецкие обои.

2. Разрежьте полоски строительным ножом. Если покрытия, которые вы собираетесь резать, с рисунком, необходимо соблюдать рисунок и оставить запас 4-5 см для внешних и внутренних углов.

3. После того, как разрезали обои, нужно их приклеить. Для этого на столе разверните полоски и кисточкой нанесите толстый слой клея.

4. Сложите смазанные полосы, загибая их внутрь, вместе со смазанной частью, и складывая их друг на друга, повторяя то же самое со всеми полосами. Процедура выполняется с целью смягчения, для ровной оклейки.

5. Используя отвес, проведите от окна вертикальную линию, равную ширине. Затем следует проверить с помощью отвеса, правильно ли приклеен первый склеенный лист. Для того, чтобы следующие листы лежали ровно вертикально.

6. Приклеивая обои, всегда начинайте с левой стороны от окна.

7. Начинаем приклеивать сверху и слегка и осторожно разглаживаем каждый лист вниз.

8. После приклеивания полосок нужно удалить пластиковым шпателем пузыри. Берем шпатель, и начинаем раздвигать пузыри по направлению от середины к краям.

Будьте внимательны: виниловые покрытия нельзя растягиваться в ширину ! Потому что, после высыхания они дадут усадку и появятся стыки.

9. Ножницами или шпателем наметьте излишки, прижав их к обоям в углу, между потолком и стеной.

10. Осторожно снимите верх со стены и ножницами обрежьте излишки по складке. А можно поставить в угол твердый шпатель (который используют для шпаклевки стен) и строительным ножом отрезать обои прямо на стене. Это будет проще сделать, если дать клею немного подсохнуть.

11. Чтобы подрезать нижнюю часть, повторите процедуру со шпателем и строительным ножом.

12. Чтобы приклеить обои к внутреннему углу, сначала отрегулируйте, прижмите обои к углу, а затем начните приклеивать сверху вниз.

13. Чтобы приклеить внешний угол, повторите процедуру обычного наклеивания, ориентируясь на предыдущую полосу, не забывая следовать размерам.

14. Последний шаг – подрезать излишки обоев внизу и подклеить их после высыхания.

15. Наклеивать бордюры для обоев, прямо на них можно только в том случае, если они не имеют глубокого рельефа. Чтобы правильно и равномерно приклеить бордюр, необходимо протянуть веревку вдоль стены и отметить её карандашом.

Если соблюдать правила, наклеить обои будет очень просто и быстро.

Успехов!