Золотовалютные резервы Беларуси в июне выросли на $97 млн.

Финансы
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Золотовалютные резервы Беларуси в июне выросли на $96,6 млн. или 1,3% после снижения в мае на $351,5 млн.

По данным регулятора, международные резервные активы Беларуси на 1 июля 2022 года составили $7,5062 млрд.

На исполнение внешних и внутренних обязательств Беларуси в иностранной валюте в июне было потрачено около $210 млн. в эквиваленте.

Негативное влияние на показатель международных резервов оказала переоценка монетарного золота и специальных прав заимствования Международного валютного фонда.

Внешний госдолг Беларуси вырос до 18 млрд долларов

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