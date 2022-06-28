Новополоцкое предприятие стало новым резидентом СЭЗ «Витебск»

Новым, третьим с начала 2022 года, резидентом СЭЗ «Витебск» зарегистрировано новополоцкое OОО «СМ».

Отечественное предприятие планирует реализовать инвестиционный проект по расширению действующего производства современных медицинских перевязочных материалов, а также электро-, термоизоляционных и уплотнительных лент из текстиля, которые являются комплектующими для различных отраслей промышленности.

Это позволит нарастить мощности предприятия по выпуску импортозамещающей продукции и повысить экспортный потенциал, который предстоит реализовать в основном на российском рынке. Предполагается организовать более 20 рабочих мест.