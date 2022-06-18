Выставка «Разнообразие национальных культур через искусство» проходит в Витебске

Произведения художников разных национальностей, жизнь и деятельность которых связана с Витебщиной, представлены на выставке в областном краеведческом музее.

В экспозиции под названием «Разнообразие национальных культур через искусство» вошли работы из фондов. Это живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства белорусов, русских, украинцев, евреев, поляков, литовцев, латышей, татар, армян и других.

В экспозицию вошли расписные ковры Язепа Дроздовича, барельефы Давида Якерсона, произведения Юрия Пэна, Валентина Дзежица, Петра Явича, Сурена Мирзояна, графика Александра Ахола-Вало, скульптуры Николая Михолапа, Азата Торосяна, работы литовской художницы Индре Стулгайте-Крюкиене, латыша Юриса Германиса, художественные произведения Канафия Сайфугалиева и других авторов.

Также экспонируются предметы традиционного народного костюма, сувениры, подаренные музею иностранными делегациями в разное время, каталоги и альбомы выставок зарубежных авторов с дарственными надписями.

«В нашей стране созданы условия для сохранения и развития культуры и языка национальных меньшинств, деятельности их организаций», – заявила куратор выставки, научный сотрудник музея Лидия Сафонова

По ее словам, Беларусь может гордиться тем, что стала родным домом для разных народов.

«Сегодня на территории области проживают представители 29 национальностей. Каждый из представленных авторов через свое творчество привнес национальные черты в развитие художественных традиций Витебщины, внес неоценимый вклад в развитие культуры и искусства Беларуси», – отметила Лидия Сафонова.

Уволен директор Витебского областного краеведческого музея. На этой должности он работал более 10 лет

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