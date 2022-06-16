Под Витебском задержали 36-летнего оптового международного наркокурьера

Под Витебском правоохранители задержали международного оптового наркокурьера и заложника психотропов. 36-летний подозреваемый ввез в Беларусь свыше 3 кг альфа-PVP.

География его преступной деятельности была весьма обширной. Подозреваемый успел отметиться не только на Гомельщине, но и на Минщине и Могилевщине. Мужчина прятал по килограмму психотропа, а оставшуюся часть забрал себе. В настоящее время вся партия изъята правоохранителями.

Стоимость товара на черном рынке составляет более 500 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Устанавливаются организаторы наркомаркета.