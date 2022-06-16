Абитуриента из Витебской области выгнали с ЦТ по русскому языку из-за мобильного телефона

В первый день централизованного тестирования по русскому языку за пронос мобильного телефона в Витебской области удален 1 абитуриент.

В настоящее время проведено централизованное тестирование по беларускому языку и первый день русского языка. На данные предметы в целом зарегистрировался 5195 участник тестирования, что на 174 человека меньше, чем в прошлом году, приняли участие в централизованном тестировании 5045 человек (в 2021 году – 5168).

В прошедшем году по итогам всей вступительной кампании было одно удаление абитуриента за аналогичное нарушение.