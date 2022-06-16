Абитуриента из Витебской области выгнали с ЦТ по русскому языку из-за мобильного телефона

Образование
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В первый день централизованного тестирования по русскому языку за пронос мобильного телефона в Витебской области удален 1 абитуриент.

В настоящее время проведено централизованное тестирование по беларускому языку и первый день русского языка. На данные предметы в целом зарегистрировался 5195 участник тестирования, что на 174 человека меньше, чем в прошлом году, приняли участие в централизованном тестировании 5045 человек (в 2021 году – 5168).

В прошедшем году по итогам всей вступительной кампании было одно удаление абитуриента за аналогичное нарушение.

Сегодня проходит ЦТ по белорусскому языку. Смогут ли ученики ответить правильно на все вопросы теста?

Витебская область образование ЦТ
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