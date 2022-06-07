Dragon Money — отзывы и игры, за которые платят деньги

Вчера встречался с лучшим другом и выяснилось, что я играю на платформе Dragon Money уже год по его приглашению. Узнав про юбилей, решил собрать свой опыт игры в один обширный отзыв. Думая, моих аргументов хватит тем, кто давно хотел попробовать онлайн-игры, но не решался. Драгон Мани – популярный в рунете онлайн-проект с играми с выводом денег в разных жанрах. Портал гарантирует быстрые выплаты и честные результаты, в чем сумели убедиться более 4 млн игроков.

Мой большой опыт

World of Warcraft, League of Legends — две мои любимые игры. Мне нравятся масштабные сражения и игра в группе. Не всегда могу позволить запустить эти игры, так как понимаю, что пропаду надолго, а есть и другие дела. В основном играю в выходные, когда нет дел. Свой интерес к играм я остановил на мини-формате, когда достаточно 20-30 минут для прохождения уровней. Всегда выручает, когда длинные очереди, едешь на работу или смотришь скучный сериал.

Мои длительные поиски лучших онлайн-игр привели меня к порталу, где была облегченная версия Dungeons & Dragons. Это фэнтези-игра по борьбе с драконами. Сам выбираешь сложность и проходишь уровни. Как раз 15-20 минут на один уровень. Сражения с драконами за их сокровищницу были увлекательными, но не долгими.

Причина не в плохом качестве игры, а в том, что я случайно потерял сайт на котором играл. Мои новые поиски не увенчались успехом, пока я не встретился с другом, который раньше меня перешел к формату мини-игр. Он посоветовал сайт drgn.pro и кинул ссылку-приглашение. Вернувшись домой решил проверить портал, посоветовавший друг. Это оказался Dragon Money и какого было мое удивление, когда я нашел своих любимых драконов.

Сейчас у меня хорошее хобби, которое помогает расслабиться перед работой и после. Дополнительно я нашел лучшую стратегию игры и теперь хобби приносит мне регулярный доход.

Как я зарабатываю с Драгон Мани

Играть в игры и зарабатывать деньги — мечта миллионов. Одни уходят в стримеры, но из-за высокой конкуренции сложно добиться значимых успехов, особенно если у вас нет хорошего стартового капитала и харизмы. Вторые выбирают более проверенный способ — онлайн-игры на деньги. С этим помогает Драгон Мани. Здесь более 100 игр на деньги с выводом.

Мои первые игры на деньги не были самыми удачными, но исключительно по моей вине. Я играл так: вносил 500 рублей и поднимал пока не проиграю все. Сейчас объясню. Часто удавалось поднять с 500 рублей до 3-5 тысяч, но я не останавливался на этом и поддавшись азарту делал более крупные ставки. Это почти всегда приводило к проигрышу. Проиграв порядка 10 депозитов, понял, что пора менять стратегию игру.

У Драгон Мани есть виджет честности. Он ведет на портал Random.org. На нем хранится история всех розыгрышей. Я не старался найти нечестный подход Драгон Мани, так как доверял. Я искал то, что поможет мне улучшить свою игру и перестать проигрывать.

Проанализировав свои результаты за 5 дней, я вывел собственную стратегию игры, которая получила название «Синица в руках». Все знают пословицу: лучше синица в руках, чем журавль в небе. На этом принципе построена моя игра:

Ежедневный лимит не более 500 рублей;

Ежедневный лимит на выигрыш не более 3 000 рублей;

Ежедневный вывод денег, на балансе остается только базовые 500 рублей.

Ежедневное обналичивание позволяет избавиться от желания сыграть по-крупному и сорвать большой куш. Я понимаю, что шансы есть, но лучше я заберу 3 000 сегодня, чем потеряю их. Выигрыш не самый большой, но почти регулярный. Мне нравится играть и выигрывать. Пусть мало, но выигрывать.

Мои топы у Драгон Мани: Dragon Dungeons, Double Game, Nvuti Game. Все работают по принципу лотереи, но со своим уникальным сюжетом и игровым процессом. Всего на платформе более сотни игр от именитых провайдеров. Тестируйте и выбираете те, которые отзываются в душе и приносят удовольствие.

Бонусная программа

Мои длительные поиски портала с мини-играми познакомили с разными проектами. На Драгон Мани я нашел не только любимую игру, но и выгодные условия бонусной программы. Бонусы начисляются за все, а порой и просто так.

Начнем с гарантированных монет на бонусный счет за социальную активность. 50 монет получают те игроки, которые добавили Телеграмм-канал в личный кабинет пользователя. 30 монет можно забрать за вступление в группу в Вконтакте. Обязательное условие для получения вознаграждения — разрешить группе отправлять уведомления. Это уже 80 монет. Еще 50 монет можно забрать если активировать бонус-код партнера. Мне его дал друг, но найти можно и в социальных сетях или других ресурсах. Периодически администрация сайта раздает монеты к знаковым датам.

Перейдем к уникальному бонусу, для получения которого не надо ничего делать. По 1 монете на счет клиента поступает за каждые 5 минут времени, проведённые на сайте в период с 10:00 до 24:00 по московскому времени. Активность игрока не важна, главное быть на сайте.

Я давно в золотом дивизионе и пользуюсь всеми привилегиями сайта: общение в чате, бесплатные стикеры, перевод монет другим пользователям. Дивизионы — уровни в программе лояльности. Чем выше уровень, тем больше бонусов. Каждый месяц статусу обнуляются, поэтому важно следить за своим уровнем, чтобы играть в привычной зоне. Обо всех бонусах и дивизионах можно узнать в личном кабинете на сайте drgn.pro.

Реферальная программа

Я уже говорил, что пришел по совету друга и сразу забрал дополнительные 50 монет. Я знаю правила реферальной программы, но не пользуюсь ее всеми возможностями. Я посоветовал игру 15-ти друзьям, сейчас активно играть 12 из них. С друзьями часто общаемся в общем и персональном чате. Мне нравится наша команда единомышленников.

В личном кабинете подробная статистика активности рефералом, которая показывает сколько я заработал. Для меня это вторично, так как важнее сама игра и заработал по стратегии «Синица в руках».

В бонусной программе два уровня. Вознаграждение выплачивается в виде процента от каждой ставки приглашенного игрока. На первом уровне процент 0,5. Он активен при приглашении 9 активных игроков. С активацией 10-го приглашенного клиента, вознаграждение возрастает до 0,7% от каждой ставки.

Распространять ссылку приглашение можно в социальных сетях, личном блоге или как я — среди друзей.

Депозит и вывод

Для внесения депозита и вывода денег обычно использую электронные деньги и криптовалюту. Помимо этого, можно воспользоваться банковскими картами и балансом мобильного телефона. Разницы во времени зачисления денег я не заметил. Редко случаются задержки в пару часов, но в правилах прописано ограничение на вывод в 24 часа, с этим проблем, нет. Выплаты без комиссии.

Вывод с 30 рублей на любую платежную систему. Стоит помнить, что до заказа выплаты необходимо внести депозит на минимальную сумму в 30 рублей. Лимиты низкие и приятные.

Отзывы о Dragon Money

Собравшись писать отзыв о Dragon Money натолкнулся на мысль, что ранее я не читал чужие отзывы об игре, только обсуждал с друзьями. Оказалось, в сети очень много положительных отзывов, встречаются и негативные. Неудивительно большое число комментариев, учитывая аудиторию в 4 млн игроков. Многие выделяют проект за то, что нравится мне: хорошие игры, быстрые выплаты, минималистичный дизайн.

Из негативных отзывов большой выбор комментариев с пометкой «Лохотрон» и «Развод». Если не поддаваться эмоциям, а применить навыки критического мышления, то в 90% случаев будет написано про проигрыш ставки, остальные 5% идут на личную неприязнь к проекту без обоснования причины. Я часто проигрывал на старте, но сейчас нашел свою стратегию. Драгон Мани — портал с азартными играми, которые не дают гарантию выигрыша 100%. Всегда есть риск проиграть депозит, но не надо делать выводу по одной — двум неудачам.

В 5% случаев негативных отзывов пишут про слабую службу поддержки. С этим не поспоришь. Свой первый ответ я ждал полтора дня. Многие пишут про ответы в 2-3 дня. По своему опыту скажу, саппорт работает медленно, но качественно. Всегда дают развернутые ответы, виден профессионализм.

Заключение

Мое знакомство с Драгон Мани началось год назад. За это время онлайн-игры переросли из способа забить пустое время в хорошее хобби с регулярным заработком. На Драгон Мани я нашел красивые слоты, быстрые выплаты, удовольствие от игры, единомышленников.

Мое пожелание тем, кто еще не играет — не откладываете знакомство с порталом. Лучше Aragon Money ничего не найдете. Пожелание разработчикам — ускорить ответы службы поддержки и добавить новые разделы на сайте. Обещаю тестировать все новинки и разобравшись во всех нюансах новых игр напишу еще один подробный отзыв.