На пожаре в Орше пострадала пенсионерка

Витебская область
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Ночью 31 мая в Орше на одной из улиц города горел жилой дом.

По прибытии на место происшествия было замечено задымление внутри жилого помещения. В момент возникновения пожара внутри дома находились пенсионеры муж и жена, до приезда спасателей они самостоятельно покинули жилое помещение.

Прибывшие на место пожара сотрудники медицинской помощи осмотрели хозяев участка, женщина доставлена в ближайшую больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Пожар удалось устранить, в результате происшествия повреждена мебель на кухне, закопчен потолок и стены.

Причины пожара устанавливаются, предварительно – короткое замыкание электропроводки.

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Витебская область пожар
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