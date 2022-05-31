Криптовалюты Bitcoin Gold (BTG) — обзор

Bitcoin Gold был создан из блокчейна Bitcoin в ноябре 2017 года с целью устранения монополизации майнинга в сети Bitcoin. BTG в основном имеет те же характеристики, что и BTC, с основным отличием – альтернативным алгоритмом, который защищает сеть от доминирования корпоративных майнинговых пулов. Купить криптовалюту можно на платформах Binance, KuCoin и других. Прежде чем выбрать биржу, прочтите отзывы от пользователй введя например в поиск запрос — криптобиржа ААХ развод или официальная платформа? И вы увидите множество отзывов от пользователей и обзоров платформ, изучив которые, можно выбрать ту биржу, которой вы будете готовы доверить свои инвестиции. И так, что же это за монета Bitcoin Gold?

Что придает монете ценность?

Она обладает всеми фундаментальными характеристиками оригинального биткойна.

Ее задача — обеспечить децентрализацию майнинга.

Интересная технология

Хардфорк – блокчейн разделяется на две отдельные цепочки, которые имеют одну и ту же историю транзакций с момента зарождения до тех пор, пока они не разойдутся по разным путям. Хардфорк – это необходимая процедура в децентрализованном блокчейне на основе Proof-of-Work (POW) для внесения изменений в сеть.

Equihash – это основанный на памяти алгоритм майнинга POW, который используется в Bitcoin Gold. Это отличает BTG от BTC, поскольку майнинг биткойна стал относительно централизованным, осуществляемым корпоративными майнинговыми предприятиями с дорогостоящим оборудованием для майнинга на базе интегральных схем (ASIC). Equihash, с другой стороны, подходит для компьютеров общего назначения, которые обычные пользователи могут использовать для участия в блокчейне и майнинга с помощью GPU. До того, как оборудование для майнинга ASIC стало доминировать в майнинге, первоначальное видение биткоина заключалось в том, что он должен быть доступен для майнинга каждому и децентрализован среди населения.

В июле 2018 года Bitcoin Gold снова провел хардфорк, чтобы обновить алгоритм хеширования до equihash-BTG. Этот хардфорк не создал новую криптовалюту, как первоначальный хардфорк биткоина. Вместо этого, он был сделан для защиты сети от 51 %-х взломов, которых было много в начале 2018 года. Атака 51 % возможна только тогда, когда один майнер контролирует более 51 % мощности хеширования блокчейна и манипулирует сетью. Из-за этих атак Bitcoin Gold потерял 2,7 млн долларов в BTG и сделал хардфорк сети с помощью обновления equish-BTG, чтобы убедиться, что это никогда не повторится.

Преимущества

Она дает возможность майнерам-любителям и малым предприятиям, которые были лишены возможности добывать криптовалюту в сети Bitcoin из-за монополизации ASIC. Ее миссия основана на первоначальном видении Сатоши Накамото о децентрализованной криптовалюте, которую добывают различные слои населения. Она пережила многочисленные атаки 51%, которые являются худшим кошмаром каждого криптопроекта. Она разделяет большинство основных характеристик биткойна, включая безопасную и проверенную сеть, а также 21 млн монет.

Недостатки

Чтобы не допустить централизации майнинговых пулов, компании придется постоянно разветвлять свою сеть, чтобы не отстать от развития оборудования для майнинга. Это неидеальное решение и, возможно, имеет ограниченные временные рамки, прежде чем оборудование станет слишком современным. Поскольку криптовалюта разделяет многие из основных характеристик, что и биткойн, она столкнется с теми же проблемами масштабируемости сетевого трафика. Хотя BTG работает над внецепочечными решениями, такими как сеть Lightning, есть предположение, что эти решения могут стать централизованными.

Вывод

Существует множество теорий заговора о том, что основатели Bitcoin Gold сделали хардфорк для получения личной прибыли, но ни одна из них не основана на доказательствах и в основном исходит из участников сообществ BCH или BTC.

Bitcoin Gold отделился от Bitcoin, чтобы сделать майнинг более справедливым, и судя по тому, что было видно в темах их сообщества, они гораздо больше внимания уделяют представлению интересов майнеров, чем кого-либо еще.

Кроме того, они пережили несколько атак 51 %, что является худшим кошмаром каждого криптопроекта и с чем не сталкивался ни один другой проект. Можно только предположить, что их команде пришлось много работать, чтобы пережить такое; слишком просто стоять в стороне и критиковать.

Эксперты не советуют покупать Bitcoin Gold, ее лучше добывать, пока криптовалюта еще имеет ценность, однако если это мошенничество, то разработчики могли бы просто бросить проект и забрать свою так называемую прибыль.

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