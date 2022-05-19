Трагедия в Докшицком районе: в пруду утонула маленькая девочка

18 мая, в деревне Замосточье Докшицкого района случилась страшная трагедия: в пруду утонула маленькая девочка, которой в июне должно было исполниться 2 года. По факту гибели ребенка следователи проводят проверку.

По предварительным данным, маленькая девочка находилась во дворе дома со своими родственниками. Через некоторое время ребенок пропал из виду. Родители бросились на ее поиски и обнаружили в водоеме, расположенном за домом.

К сожалению, проведенные реанимационные мероприятия не дали результата.