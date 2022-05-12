Почему займы популярнее кредитов

Не так давно, сталкиваясь с финансовыми проблемами, большинство граждан просили в долг у родственников или друзей. Но с появлением интернета решать денежные сложности стало еще проще, ведь для того чтобы взять в долг, теперь не требуется выходить из дома. Для этого существует сайт doskazaymov.tech, где пользователи смогут подобрать наиболее выгодное для себя предложение. Здесь можно получить профессиональную помощь в оформлении кредита, а также самостоятельно рассчитать размер ежемесячных платежей.

Займ представляет собой отдельный вид кредита, который выдается на небольшую сумму и чаще всего его размер не превышает ста тысяч рублей. Так как сумма займа небольшая, то и погашение его осуществляется в короткий промежуток времени.

Каковы отличия займов от кредитов

Услуга имеет следующие преимущества:

Простота. Для того чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо предоставить копии следующих документов: паспорт, ИНН и СНИЛС. Более точный список документов необходимо уточнить на сайте выбранной организации.

Удобство. Заполнить анкету и отправить заявку на займ можно через интернет. Для этого необходимо лишь иметь под рукой любое устройство, соединенное с Сетью.

Оперативность. Рассмотрение заявки занимает минимум времени, в большинстве сервисов на это уходит не более получаса.

Надежность. Здесь от заемщика не потребуют справок, доказывающих официальное трудоустройство и достаточную заработную плату, получить микрозайм могут в том числе и граждане пенсионного возраста.

Как выгодно оформить микрозайм

Пользователь сам выбирает тот способ получения займа, который ему удобен. Получить денежные средства можно на банковскую карту, на счет, наличными в ближайшем отделении офиса или в терминале. Первый вариант наиболее удобен, так как дает возможность воспользоваться займом уже через полчаса после подачи заявки. Возврат заемных средств осуществляется также одним из вышеперечисленных способов.

С каждым годом увеличивается количество организаций, предлагающих денежные займы населению. Прежде чем отправлять заявку, следует ответственно подойти к процедуре выбора МФО. В интернете есть специальные сайты-агрегаторы, где собраны сведения о самых крупных МФО страны. Здесь можно почитать историю каждой компании, изучить отзывы, познакомиться с условиями и процентными ставками. Здесь же можно отправить анкету и получить займ на самых выгодных условиях.