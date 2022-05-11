12 мая адвокаты бесплатно проконсультируют многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Акция приурочена к Международному дню семьи. Участие примут все территориальные коллегии адвокатов республики.

Обратиться к адвокатам можно в любое время на протяжении всего рабочего дня. Граждане смогут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию специалиста. Отмечается, что чаще всего людей интересуют вопросы, связанные с исчислением стажа при выходе на пенсию, трудоустройством, социальной поддержкой, наследством и жилищным законодательством.