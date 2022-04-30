Особенности швейцарского бренда часов Breguet

Швейцарские часы всегда были символом качества и надежности и фирма Breguet не исключение. Они являются произведением искусства и имеют высокую ценность. Приобрести аксессуар от Бреге могут только люди с довольно крупным заработком. В списке поклонников фирмы много глав государств, звезд кино и других известных личностей.

История становления бренда Breguet

Во многих нововведениях в индустрии производства наручных часов швейцарский бренд часов Breguet называют открывателем и основателем. Почти за 250 лет существования было сделано много открытий:

в 80-х годах 18 века человечеству была представлена модель, имеющая сразу два барабана для завода, инерционный груз и автоматический подзавод;

в начале 19 века был создан турбийон, позволивший Бреге стать самой точной моделью швейцарских часов. Он создавал компенсацию гравитационного влияния на точность хронометра и его хода. Также в это время была усовершенствована модель регулятора хода;

1812 год для фирмы ознаменовался созданием самых первых часов на руку от бренда Breguet;

в середине 19 века компания создала первые на тот момент часы с противоударной функцией.

Гарантия качества и надежности

Фирму по производству часов Breguet создал очень талантливый и умный бизнесмен того времени Абрахам Бреге. Он хотел, чтобы его продукция была уникальной и на нее сложно было сделать подделку. Именно поэтому все модели имели личную подпись учредителя. Сейчас же отличить Breguet Classique оригинал от копии можно по таким признакам:

индивидуально присвоенный номер заверяет покупателя в подлинности товара и содержит в себе историю покупки и дату ее совершения;

гильошированный циферблат — он производится по сложной технологии, а золотой диск обрабатывают вручную штихелем. После этого возможно также вручную нанести необходимый узор. Это трудозатратно и для подделок нереально;

у всех часов фирмы есть свой дизайн стрелок — в форме яблок, который имеет длинную историю;

на кольце корпуса моделей этого бренда набит рифленый узор;

аккуратный элегантный шрифт цифр на циферблате часов Бреге тоже известен не первое столетие.

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