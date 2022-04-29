Что делать, если обручальное кольцо большое

Обручальное кольцо может быть слишком большим, поэтому некомфортным в ношении. Устранить это неудобство можно несколькими способами. И сделать это способна ювелирная мастерская в Минске, обладающая нужным оборудованием и штатом опытных профессионалов. Такая работа требует от специалистов знания особенностей камней и металлов, наличия соответствующих навыков.

Как обручальные кольца уменьшают

Способ уменьшения обручального колечка мастер выбирает в зависимости от его особенностей. Существует три метода:

Вырезание. Украшение становится меньше после удаления части ободка. Эта технология подходит для любых моделей. Сжатие. Изделие уменьшается в диаметре после воздействия на него температурой и давлением с помощью специального инструмента — пуансона. Методика подходит для гладких и ровных колечек. Вставка дополнительного ободка внутрь украшения. Внутрь кольца вставляется еще одно, более тонкое. Оно может быть из любого материала, необязательно аналогичного основному. Технология хорошо подходит для сложных моделей с гравировкой, камнями, с ажурной филигранью и т. д.

После работы непосредственно по уменьшению проводятся дополнительные операции. С их помощью устраняются всякие следы обработки, повышается эстетичность вида.

Какие кольца сложно уменьшать

Трудности в работе создают украшения со вставками. Обычно камни убирают из гнезд, а после уменьшения вставляют, поправив крепления. В сложных случаях оправу срезают и припаивают обратно после выполнения всей работы. При неграмотных действиях мастера металл на месте крепления оправы может лопнуть. Иногда наблюдается деформация оправы, результатом которой становится ослабление захвата камня.

Профессионалы обычно не берутся за украшения из неизвестных металлов и сплавов. Из таких материалов выполняется бижутерия. Есть риск, что кольца изменят цвет, раскрошатся, окислятся, потеряют эластичность.

С осторожностью мастера подходят к изделиям с родированным и другим напылением. Покрытие может утратить свою декоративность. Для ее восстановления придется выполнять дополнительную обработку.

Трудности могут возникнуть с уменьшением колечек из платины. Этот металл отличается устойчивостью к различным воздействиям. Обработка платины возможна только с применением специального дорогостоящего оборудования, которое имеет не каждая компания.

Обращение в ювелирную мастерскую «Мир Золота» позволит получить услуги высокого качества и исключить всякие риски. Опытные профессионалы компании занимаются изготовлением украшений из материалов заказчиков, а также ремонтом ювелирных изделий. Они обладают квалификацией и оборудованием, позволяющими решать проблемы любой сложности.