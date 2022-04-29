В Витебске из-за неосторожности при курении погиб пенсионер

В Витебске на улице Берестеня возник пожар. Сообщение о возгорании поступило спасателям 28 апреля в 11.49.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажки валил дым.

В ходе тушения пожара в горящей комнате работники МЧС обнаружили труп мужчины – брата хозяйки. Со слов соседей мужчина любил злоупотребить спиртным. Электричество и газ в квартире были отключены. В результате пожара в квартире закопчены стены, потолок, в комнате повреждено имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.