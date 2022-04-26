Как купить Биткоин быстро и с минимальной комиссией?

Среди всех криптовалют Bitcoin можно заслуженно назвать самым надежным и перспективным активом. Токен демонстрирует рост с 2009 года, а сфера его применения стабильно расширяется. Монетами можно расплачиваться в онлайн магазинах и ресторанах, пополнять счета в виртуальных казино, приобретать жилье и оплачивать обучение. БТК выбирают преимущественно для долгосрочного инвестирования, что позволяет не бояться высокой волатильности. Стать владельцем крипты есть возможность у каждого, нужно только определиться с количеством коинов и способом их приобретения. Рассмотрим плюсы и минусы разных вариантов.

Варианты приобретения БТК

Реализовать идею криптовалютного инвестирования можно по-разному:

Воспользоваться услугам криптовалютной биржи. Виртуальные платформы устанавливают комиссию в размере 3-5%, при этом не всегда могут гарантировать хороший курс и надежную защиту от хакерских атак. К преимуществам можно отнести одновременное создание криптовалютного кошелька и возможность заведения фиатных валют, но при этом пользователям нужно быть готовыми к прохождению идентификации личности. Еще один существенный минус – недобросовестность некоторых бирж, которые имитируют взлом системы и фактически присваивают средства клиентов. Открыть онлайн обменник с хорошими отзывами, удобным интерфейсом и выгодными курсами, где можно приобрести коины круглосуточно и с гарантией анонимности. Надежные сервисы, такие как «LetsExchange», организуют сделки на оптимальных условиях и обеспечивают минимальные сроки обмена. От покупателя требуется лишь определиться с суммой сделки и указать данные для перечисления виртуального актива. Дополнительным преимуществом станет невысокая комиссия – от 1% до 3%. В дальнейшем можно будет использовать биткоины для расчетов или хранения. Совершить покупку у владельца монет. Наиболее рискованный вариант, для которого придется сначала искать продавца на тематических форумах и сайтах, а потом переводить денежные средства на свой страх и риск, ведь такие операции никем не регулируются. Теоретически можно найти предложение с выгодной ценой, но по факту вы скорее потеряете деньги, чем станете счастливым обладателем БТК.

Если оценивать по совокупности параметров (скорость транзакции, безопасность, комиссия, ассортимент обмениваемых валют и т.д.), то лучше остановиться на специализированных сайтах по обмену токенов.

В зависимости от личных предпочтений можно использовать для хранения купленной крипты горячие и холодные кошельки. В первом случае есть возможность быстрого совершения транзакций через криптообменник онлайн, но можно лишиться активов в случае взлома. Аппаратное хранилище обеспечивает более высокий уровень защиты, но замедляет финансовые операции и требует от владельца внимательности и осторожности из-за большого количества мошенников.

Определение оптимального времени для покупки

Какой бы ни была цель покупки БТК, любой инвесторов нацелен купить монеты по минимальной стоимости, чтоб потом заработать на обмене или получить максимальную выгоду от хранения капитала в цифровом виде. Ограничений по времени приобретения и количеству монет нет, как и четких правил, когда лучше заключать сделку. Каждый инвестор сам выбирает подходящий момент, и чтобы не ошибиться, нужно учитывать следующие моменты: